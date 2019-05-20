رهط: وقفة احتجاجية تضامنا مع الأسير الطوري

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شارك العشرات من أهالي رهط وضواحيها في وقفة احتجاجية أمام مركز الشرطة في المدينة، وذلك تضامنا مع الأسير، صياح الطوري، رفضا لفرض الشرطة عليه شروطا وصفت بالمهينة مقابل تحريره من بينها الإبعاد عن قريته العراقيب مسلوبة الاعتراف في النقب.

وكانت مصلحة السجون الإسرائيلية قد فرضت على الأسير الطوري، تغيير مكان سكنه من بلدة العراقيب إلى حارة رقم "25" في مدينة رهط، مقابل إطلاق سراحه من السجن.

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات منددة بتدخل الشرطة في إقرار شروط مقابل تحرير الأسير الطوري من سجنه، وأخرى مطالبة بالحرية الفورية للطوري.

كما هتف المتظاهرون في الوقفة ضد الهجمة على بلدات النقب وسياسة هدم المنازل والممارسات القمعية للشرطة الإسرائيلية في المنطقة.

Advertisements



وقال الناشط عزيز الطوري وهو نجل الأسير صياح الطوري في حديث لـ"عرب 48" إننا "وقفة اليوم أمام مركز الشرطة جاءت رفضا للشروط التي فرضت على والدي من أجل إطلاق سراحه، والتي وصفها بالمهينة ولم يقبل الانصياع لها وفضل الخروج بعد شهرين دون قيد أو شرط".

وأضاف أن "المشاركة في الوقفة كانت مشرفة، عسى أن تستخلص الشرطة العبر وتتراجع عن شروطها حتى إطلاق سراح والدي".



وذكر عضو بلدية رهط، عطا أبو مديغم، في حديث لـ"عرب 48"، "لقد تظاهرنا اليوم من أجل توجيه رسالة للشرطة الإسرائيلية التي تدخلت في إطلاق سراح الشيخ صياح الطوري، واشترطت عليه تغيير مكان سكنه دون وجه حق وانتقاما".

وختم أبو مديغم بالقول "نحن هنا لنقول للشرطة بأنها أخطأت وعليها أن تتراجع عن شروطها، ولنؤكد أيضًا أنه إذا أراد الشيخ صياح الخروج فسينال حريته دون قيود وبرأس مرفوع".