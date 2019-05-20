بورصة التكنولوجيات الأميركية تنخفض بسبب "هواوي"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - انخفض مؤشر "ناسداك" في البورصة المجمع أكثر من واحد في المئة عند الفتح يوم الإثنين، متأثرا بالمخاوف من تأثير الحملة الأميركية ضد "هواوي تكنولوجيز" الصينية على شركات التكنولوجيا الرئيسية.
وقد تراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي 108.69 نقطة بما يعادل 0.42 في المئة ليفتح عند 25655.31 نقطة، ونزل المؤشر "ستاندرد أند بورز 500" بمقدار 17.59 نقطة أو 0.62 في المئة إلى 2841.94 نقطة، وهبط "ناسداك" 102.22 نقطة أو 1.31 في المئة إلى 7714.06 نقطة.
وتشن الولايات المتحدة حربا تجارية على الصين، وخصوصا على شركة "هواوي"، المنافسة الأكبر للتكنولوجيا الأميركية. وتتمثل هذه الحرب بالرسوم الجمركية الباهظة وبالانتقاد العلني لسياسات الخصوم.
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