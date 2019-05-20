عكا: إصابة شاب في جريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب عربي في العشرينات من عمره بجروح إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في شارع "معليه هحورشاة" بمدينة عكا، بعد عصر اليوم الإثنين.

واستدعي طاقم طبي إلى مكان الجريمة، وعمل على تقديم الإسعافات الأولية للمصاب وهو يعاني من جروح وصفت بأنها متوسطة في القسم السفلي من جسده.

وأحيل المصاب على وجه السرعة إلى مستشفى الجليل الغربي في نهاريا لاستكمال العلاج.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تتضح معالمها بعد، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به بالضلوع في الجريمة.