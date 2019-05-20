الشباب والرياضة تكشف الاسباب الحقيقية وراء الغاء مباراة ذوب آهن والنصر

وابلغ نادي النصر السعودي، مدير ملعب كربلاء الدولي مهند الجراح، بان الاتحاد الاسيوي، ابلغه بتلقيه توجيه من الاتحاد الاسيوي بتأجيل مباراته امام ذوب آهن ونقلها من ملعب كربلاء الدولي.

وقال المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة موفق عبد الوهاب في حديث للسومرية نيوز، إن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي نشرت انباءً تفيد بان نقل المباراة من ملعب كربلاء الدولي، يعود الى اسباب سياسية وهذا الامر منافي للحقيقة تماماً".



واوضح ان "الاتحاد الاسيوي، هو من طالب يتغيير ملعب المباراة وليس بطلب من الجانب العراقي او السعودي"، مبيناً ان "وفد نادي ذوب آهن لم يصل الى العراق كما نوه البعض، ولو حدث ذلك لكان الفريق الايراني قد ابلغ الجانب العراقي بقدومه".

يذكر أن الاتحاد الآسيوي نقل مباريات الأندية السعودية أمام الإيرانية إلى ملاعب محايدة قبل ثلاث مواسم.

واختار النصر ذهاباً ملاقاة ذوب آهن في دبي، فيما اختارت إدارة الفريق الإيراني اللعب في كربلاء، قبل أن تلغي قراراها ذلك اعتراضاً منها على أحداث صاحبت مواجهة ذوب آهن في كربلاء أمام الزوراء العراقي.

