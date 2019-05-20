المنافذ تضبط 10 سمات دخول مزورة لباكستانيين في مطار النجف

وقالت الهيئة في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "الهيئة ضبطت اليوم 10 سمات دخول مزورة بحوزة مسافرين باكستانيين في مطار النجف الأشرف قادمين على شركة الخطوط الجوية الايرانية (اتا اير) يرمون الدخول للبلاد".



واضافت الهيئة، انه "بعد تدقيقها في مختبر فحص الوثائق وتحليل البيانات والمقارنة تبين أن سمات الدخول مزورة، وتم إحالتهم الى مركز شرطة مطار النجف لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهِم".



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