الربيعي: وكيل الداخلية يأمر بارسال الضباط والمنتسبين الى الموت ونطالب باقالته

وقال الربيعي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأمن الاتحادي محمد بدر ناصر فاشل، وهناك سوء بالتخطيط وسعي لارسال مجموعة من المنتسبين في شرطة الطاقة والمنشأت الى مناطق حدودية في نينوى وأماكن ومحافظات اخرى دون الاكتراث الى خطورتها عدم مراعاة التخصص في عملية التنقل".



وأضاف الربيعي، أن "مدير شرطة الطاقة اللواء قاسم التميمي قد يضع المئات من المنتسبين لقمة سائغة بيد الاٍرهاب خصوصاً بعد رميهم في جغرافية غير متعودين عليها ويجهلون طبيعة المنطقة والية التعامل مع تضاريسها"، مبينا أن "تلك المناطق بحاجة الى قوات متدربة ومجهزة بشكل يوازي خطورتها وصعوبة التنقل فيها لاسيما وان ما تبقى من عصابات داعش الاجرامية مازالت تتخذ من بعض تلك الاراضي اوكاراً لها لانها فقدت المواجهة مع القوات الامنية والحشد الشعب".



وتابع، أن "ارسال قطعات من شرطة الطاقة قد يؤدي الى خسائر جسمية في اروح ابنائنا واخوتنا من المنتسبين"، مطالبا، رئيس الوزراء بـ"اقالة الوكيل فوراً بعد اصراره على هكذا قرار مجحف ورفضه الاستماع الى آراء المختصين في الشأن الامني والعسكري وعدم السماح الى هكذا شخصيات تتحكم بمصير الآلاف من المنتسبين والضباط لغايات نشعر انها صدرت لغايات سياسية تقف خلفها عملية ابتزاز كبيرة".

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