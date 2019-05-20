بالفيديو: الموصل القديمة مدينة بلا روح ولا خدمات بسبب الفساد الإداري!



عدم الإستقرار الإداري للسلطة التنفيذية في نينوى وإستمرار الصراعات السياسية على المناصب فيها، والعشوائية في تخويل صرف التخصيصات المالية خارج الأطر القانونية، من المسببات التي أسهمت في تدني مستوى الخدمات والبنى التحتية بحسب ما تحدث به مجلس المحافظة.



وفي ظل هذا الصراع ابدت المنظمات المعنية بحقوق الإنسان مخاوفها من تفاقم الأوضاع الإنسانية في مدينة الموصل خلال موسم الصيف، في ظل غياب الحلول الناجعة من قبل الحكومتين الاتحادية والمحلية. عدم الإستقرار الإداري للسلطة التنفيذية في نينوى وإستمرار الصراعات السياسية على المناصب فيها، والعشوائية في تخويل صرف التخصيصات المالية خارج الأطر القانونية، من المسببات التي أسهمت في تدني مستوى الخدمات والبنى التحتية بحسب ما تحدث به مجلس المحافظة.وفي ظل هذا الصراع ابدت المنظمات المعنية بحقوق الإنسان مخاوفها من تفاقم الأوضاع الإنسانية في مدينة الموصل خلال موسم الصيف، في ظل غياب الحلول الناجعة من قبل الحكومتين الاتحادية والمحلية. يمكنكم مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.

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