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خلية الأزمة في الموصل تفتتح موقع مكتب الخطوط الجوية العراقية

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وذكرت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أنه "تم إعادة افتتاح مكتب الخطوط الجوية العراقية في مدينة الموصل، بحضور مزاحم الخياط واللواء نجم الجبوري واللواء الركن حمد النامس في الساحل الأيمن غربي الموصل بعد إعادة إعماره وتأهيله للعمل".

وأضافت "أنها اطلعت على آليات العمل في مكتب الخطوط الجوية وعمليات الحجوزات للطيران التابعة لشركة الخطوط الجوية العراقية".

ونقلت الخلية عن الخياط تأكيده على "أهمية الإسراع في عملية إحالة مطار الموصل إلى الإعمار لما له من أهمية كبيرة في مدينة الموصل من حركة نقل المسافرين وغيرها من الإحتياجات الاقتصادية في نينوى"، مشدداً على "أهمية توفير مستلزمات العمل بتجهيز أجهزة الحجوزات وغيرها".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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