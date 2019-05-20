خلية الأزمة في الموصل تفتتح موقع مكتب الخطوط الجوية العراقية

وأضافت "أنها اطلعت على آليات العمل في مكتب الخطوط الجوية وعمليات الحجوزات للطيران التابعة لشركة الخطوط الجوية العراقية".
ونقلت الخلية عن الخياط تأكيده على "أهمية الإسراع في عملية إحالة مطار الموصل إلى الإعمار لما له من أهمية كبيرة في مدينة الموصل من حركة نقل المسافرين وغيرها من الإحتياجات الاقتصادية في نينوى"، مشدداً على "أهمية توفير مستلزمات العمل بتجهيز أجهزة الحجوزات وغيرها".
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