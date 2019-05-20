الى ذلك، جاء تعليل الشركة حول قرار انسحاب خبرائها، كإجراء احترازي لمخاوفها من تهديدات محتملة من إيران، وجده متخصصون بعيدا عن الواقع وله ارتباط مباشر مع القرار السياسي الاميركي.
وتقول الجهات المتخصصة في شركة نفط البصرة أن انسحاب الكوادر الاميركية من حقل غرب القرنة لن يؤثر مطلقاً على استمرارية عمله في انتاج النفط والغاز.
يمكنكم مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: مخاوف من اتخاذ شركة هيل انترناشنال النفطية قرارا بسحب موظفيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.