بالفيديو: مخاوف من اتخاذ شركة هيل انترناشنال النفطية قرارا بسحب موظفيها

الى ذلك، جاء تعليل الشركة حول قرار انسحاب خبرائها، كإجراء احترازي لمخاوفها من تهديدات محتملة من إيران، وجده متخصصون بعيدا عن الواقع وله ارتباط مباشر مع القرار السياسي الاميركي.

وتقول الجهات المتخصصة في شركة نفط البصرة أن انسحاب الكوادر الاميركية من حقل غرب القرنة لن يؤثر مطلقاً على استمرارية عمله في انتاج النفط والغاز.



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