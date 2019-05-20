الجيش الليبي يفرض حظرا بحريا لقطع الإمدادات العسكرية التركية لميليشيات طرابلس

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

فرض الجيش الوطني الليبي، حظرًا بحريًا كاملًا لمنع تهريب الأسلحة وقطع الإمدادات العسكرية للميليشيات المسلحة في طرابلس.

وأكد مراقبون، أن هذا الحظر يبعث برسالة لتركيا مفادها الكف عن دعم التنظيمات الإرهابية في ليبيا، التي تعرقل أي تسوية سياسية وتؤجج الصراع والقتال الداخلي.

جاء ذلك، عقب انتشار صور ومقاطع فيديو التقطت لوصول سفينة تركية تدعى “أمازون” إلى السواحل الليبية، كانت محملة بأسلحة وذخائر متنوعة وآليات عسكرية تم تسليمها للميليشيات المسلحة في طرابلس.