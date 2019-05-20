العاهل الأردني يتوجه إلى الكويت

غادر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الإثنين، العاصمة الأردنية عمان، متوجها إلى الكويت في زيارة، يرافقه خلالها ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني. وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الملك عبدالله الثاني سيجري -خلال الزيارة- مباحثات مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.



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