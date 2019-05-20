أعلنت إدارة برج إيفل بباريس أنه مغلق حاليًا حتى إشعار آخر، ونصحت الزوار بتأجيل زيارتهم لتجنب انتظار طويل ، وذلك بعد أن تم اخلائه بسبب قيام أحد الاشخاص بتسلق البرج.
وأشارت الإدارة على أنه يمكن استرداد قيمة التذكرة فى حال حجزها وذلك عن طريق رسالة بريد إلكتروني إلى خدمة العملاء ، وسوف تتعامل خدمة العملاء مع هذا الموقف .
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. إغلاق «برج إيفل» بعد محاولة شخص تسلقه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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