الإتحاد الدولي للإعلاميين العرب يدين الإعتداءات الحوثية على الأماكن المقدسة بالسعودية

أدان الإتحاد الدولي للإعلاميين العرب بشدة ما قام به الحوثيين، من هجوم وإعتداء على قبلة المسلمين " مكة المكرمة "، من خلال إطلاق صواريخها، بهدف الاعتِداء على بيت الله الحرام، وقتل الأبرياء المسالمين، في عمل ينم عن خسة ونذالة الحوثي، البعيد كل البعد عن تعاليم ديننا الإسلامي.

وأكد الإتحاد أن هذا الفعل المستهجن و الشنيع، غير مستغرب من أذناب إيران الفارسية، الذين يعيثون فسادا في الأرض، ويسعون إلى تمزيق وتقطيع أوصال المسلمين، ويأملون بأن تعم الفوضى في بلاد المسلمين، لتحقيق حلم السيطرة على بلاد المسلمين.

ودعا الاتحاد عموم المسلمين في بقاع الأرض، بالوقوف إلى جنب المملكة العربية السعودية، ضد كل من يحاول المساس بأرضها وأمنها، وهي عصية عليهم بفضل الله ثم بفضل قيادتها الحكيمة، داعين الله بأن يحفظ المملكة العربية السعودية وجميع بلاد الإسلام من أشرار الطامعين والحاقدين.