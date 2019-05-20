محكمة تركية تقضي بالسجن عام على صحافي بتهمة إهانة أردوغان

أصدرت محكمة تركية حكمًا بالسجن عاما بحق أحد الصحفيين؛ لإدانته بتهمة السخرية من الرئيس رجب طيب أردوغان وإهانته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب وسائل إعلام تركية، الإثنين، فإن الحكم صدر عن الدائرة الثانية بالمحكمة الابتدائية في ولاية آيدين غربي البلاد.

وكان مركز الاتصال برئاسة الوزراء التركية تلقى بلاغًا ضد مصطفى يايلا (47 عامًا) صحفي بإحدى الصحف المحلية، يتهمه بإهانة أردوغان، والسخرية منه، من خلال منشورات له على مواقع التواصل الاجتماعي قبل ثلاث سنوات.

ومباشرة، تم رفع دعوى قضائية ضده أمام الدائرة الثانية من المحكمة الابتدائية في مدينة آيدن، التي بدأت نظر القضية طيلة هذه المدة؛ لتصدر بحقه حكمًا بالسجن لمدة 11 شهرًا و20 يومًا.

وألقت قوات الأمن القبض على يايلا، وتم إيداعه السجن؛ رغم أنه تزوج من 20 يومًا فقط.