بريطانيا: إحباط 19 هجوماً إرهابياً خلال العامين الماضيين

كشف وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد، النقاب عن تمكن أجهزة الأمن البريطانية من إحباط 19 هجومًا إرهابيًا كبيرًا خلال العامين الماضيين.

وقال جاويد - حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز، البريطانية في نشرتها باللغة الانجليزية اليوم الإثنين - إن أجهزتنا الأمنية تحارب بشكل يومي الإرهاب بدءًا من الجماعات الإرهابية الدولية الكبيرة وصولا إلى الأفراد المتطرفين، مضيفًا أنه رغم هذا العمل المذهل، إلا أن وتيرة النشاط الإرهابي في ازدياد.

وأكد "جاويد" أنه يخطط للنظر في تصنيف مناطق من سوريا ومن المحتمل أيضا مناطق في غرب إفريقيا، باعتبارها مناطق إرهاب يحظر على المواطنين البريطانيين الذهاب إليها.

وأشارت الشبكة البريطانية إلى أن هذا قد يعرض البريطانيين المتواجدين في تلك المناطق، ممن ليسوا بعمال إغاثة أو صحفيين على سبيل المثال، إلى مواجهة عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.

كما كشف جاويد عن مقترحات لتشريع جديد، تقدمه الحكومة في مشروع قانون جديد للتجسس، لمكافحة نشاط عملاء الدول المعادية، وذلك في أعقاب الهجوم بغاز الأعصاب في مدينة "سالزبري" في مارس من عام 2018 الذي أنحت بريطانيا باللائمة على روسيا في الهجوم.

