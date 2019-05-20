إطلاق موقع "الإندبندنت" الفارسية وكاميليا انتخابي رئيساً للتحرير

أعلنت المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق إطلاق موقع "الإندبندنت" الفارسية Independentpersian.com في إطار مشروعها لإطلاق مواقع الإندبندنت باللغات العربية والتركية والأردية والفارسية.

وسبق هذا الموقع إطلاق موقع الإندبندنت العربية في يناير الماضي، وموقعي الإندبندنت التركية والأردية في أبريل الماضي.

هذا وقد أعلنت المجموعة عن تعيين الإعلامية والمحللة السياسية المعروفة كاميليا انتخابي فرد رئيسًا لتحرير الإندبندنت الفارسية. ويعمل في الموقع من مقره في نيويورك كفاءات إعلامية وصحفية متميزة ذات خبرات عالمية.

تتمتع كاميليا انتخابي فرد بخبرات ثرية في مجالات الصحافة والإعلام والتحليل السياسي والدراسات، ويعرف عنها إلمامها الواسع بالشؤون السياسية العربية الإيرانية.

Advertisements

ويعد مشروع الإندبندنت باللغة الفارسية إضافة متميزة تجتمع إلى المواقع الفارسية الأخرى الموجودة في المجموعة، مثل موقعي صحيفة الشرق الأوسط ومجلة "المجلة" باللغة الفارسية.

كانت المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق قد أعلنت في العام الماضي عن توقيع عقد إطلاق صحيفة الإندبندنت البريطانية الرقمية بأربع لغات يتفرع عنها مواقع إلكترونية وتطبيقات وحسابات على شبكات التواصل الاجتماعي.

في هذ السياق صرح عبد الرحمن الرويتع، رئيس مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، قائلًا: "يأتي إطلاق هذا الموقع في سياق المرحلة الرابعة والأخيرة من مشروع الإندبندنت متعدد اللغات متابعة لاتفاقنا مع شركة الإندبندنت البريطانية. إننا نطمح إلى أن يستقطب موقع الإندبندنت الفارسية جماهير واسعة من الناطقين بهذه اللغة حول العالم يتطلعون إلى قراءة محتوى متنوع ذي مستوى مهني عال. كما أننا نتطلع إلى أن تثري هذه المشاريع صناعة الإعلام والمحتوى في منطقتنا والعالم".

