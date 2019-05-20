طوّر باحثون صينيون من جامعة شرق الصين وجامعة شنغهاي نظامًا منخفض التكلفة لتوليد الطاقة الكهربائية من تحت مياه البحر.
ويعد النظام نهجًا جديدًا لمعالجة مسألة القصور في الطلب على الطاقة والمحافظة على ثبات إمدادات الطاقة الكهربائية على المدى الطويل.
ويتطلب تشغيل مركبات تحت المياه روبوتات غاطسة وكاشفات إمدادات الطاقة الخاصة بها بشكل مستقل عن السفينة الأم لفترة طويلة من الوقت، ويتمثل تحدي توليد الطاقة الكهربائية بضمان كثافة طاقيّة مرتفعة لاستخدام الطاقة بشكل أساسي وكثافة طاقية عالية من أجل القيام بنشاطات مثل الحركة السريعة أو استخدام المقابض.
وأظهرت نتائج الاختبارات بأن المولدات الجديدة تعمل بشكل ثابت في مياه البحر المسببة للتآكل مع إمكانية تبديل أنماط المقاومة حيث يمكن تشغيلها بشكل مستمر لأربعة أيام على نمط التوليد المرتفع للطاقة بدون حدوث فقدان للطاقة.
كانت هذه تفاصيل خبر الصين تبتكر نظام توليد الطاقة من مياه البحر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.