الصين تبتكر نظام توليد الطاقة من مياه البحر

طوّر باحثون صينيون من جامعة شرق الصين وجامعة شنغهاي نظامًا منخفض التكلفة لتوليد الطاقة الكهربائية من تحت مياه البحر.

ويعد النظام نهجًا جديدًا لمعالجة مسألة القصور في الطلب على الطاقة والمحافظة على ثبات إمدادات الطاقة الكهربائية على المدى الطويل.

ويتطلب تشغيل مركبات تحت المياه روبوتات غاطسة وكاشفات إمدادات الطاقة الخاصة بها بشكل مستقل عن السفينة الأم لفترة طويلة من الوقت، ويتمثل تحدي توليد الطاقة الكهربائية بضمان كثافة طاقيّة مرتفعة لاستخدام الطاقة بشكل أساسي وكثافة طاقية عالية من أجل القيام بنشاطات مثل الحركة السريعة أو استخدام المقابض.

وأظهرت نتائج الاختبارات بأن المولدات الجديدة تعمل بشكل ثابت في مياه البحر المسببة للتآكل مع إمكانية تبديل أنماط المقاومة حيث يمكن تشغيلها بشكل مستمر لأربعة أيام على نمط التوليد المرتفع للطاقة بدون حدوث فقدان للطاقة.