الملك سلمان يُصدر أمراً ملكياً جديداً بشأن القضاء

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، قال رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد اليوسف: إن "الأمر تضمن ترقية قاض من درجة "وكيل محكمة – أ" إلى "رئيس محكمة – ب"، وترقية 12 قاضيا من "وكيل محكمة – ب" إلى "وكيل محكمة – أ".
وتضمن الأمر الملكي أيضا "ترقية عشرة قضاة من "قاضي – ج" إلى "قاضي – ب"، إضافة إلى تعيين ملازمين قضائيين على درجة "قاضي – ب"."
وأكد اليوسف أن "حرص القيادة على دعم القضاء ومنسوبيه، يأتي في إطار إرساء مبادئ العدل والحق، وتحقيق العدالة والحرص على رد المظالم والإنصاف، وعدم المساس بالحقوق أياً كان شكلها ونوعها، ودليل ذلك هذا الأوامر الملكية التي تأتي كلها لدعم الأجهزة القضائية وظيفياً بما ينعكس على كفاءتها، وجودة أعمالها لتحقيق العدالة الناجزة، بدعم كريم مباشر من خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده".
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