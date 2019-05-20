الرئيس السيسي يهنئ الكاميرون بالعيد القومي

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة إلى بول بيا رئيس جمهورية الكاميرون للتهنئة بمناسبة العيد القومي.

كما أوفد الرئيس السيسي، عبد العزيز الشريف الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة الكاميرون بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.

ومن جانبه، أكد سفير الكاميرون بالقاهرة محمد لابيرينج، علي عمق العلاقات بين بلاده ومصر زاصفًا إياها بـ"ممتازة" على المستوى السياسي.

وأثني سفير الكاميرون لدى القاهرة بالمشروعات الضخمة التي تشهدها مصر حاليا، وخاصة مشروعات قناة السويس التي قام بزيارتها مؤخرا.. لافتا إلى أنه يتولى منصب سفير الكاميرون بالقاهرة منذ حوالى أحد عشر عاما، ولكنه لم يشهد طفرة حقيقية في مصر إلا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.