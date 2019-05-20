بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة إلى بول بيا رئيس جمهورية الكاميرون للتهنئة بمناسبة العيد القومي.
كما أوفد الرئيس السيسي، عبد العزيز الشريف الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة الكاميرون بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.
ومن جانبه، أكد سفير الكاميرون بالقاهرة محمد لابيرينج، علي عمق العلاقات بين بلاده ومصر زاصفًا إياها بـ"ممتازة" على المستوى السياسي.
وأثني سفير الكاميرون لدى القاهرة بالمشروعات الضخمة التي تشهدها مصر حاليا، وخاصة مشروعات قناة السويس التي قام بزيارتها مؤخرا.. لافتا إلى أنه يتولى منصب سفير الكاميرون بالقاهرة منذ حوالى أحد عشر عاما، ولكنه لم يشهد طفرة حقيقية في مصر إلا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس السيسي يهنئ الكاميرون بالعيد القومي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.