بريطانيا تحذر إيران من التقليل من نوايا أمريكا

حذر وزير الخارجية البريطاني، جيرمي هانت، الإيرانيين من محاولة الهجوم على المصالح الأمريكية، مؤكداً أن واشنطن سترد في الحال، مطالبًا طهران بالتفكير في هذا الأمر بتمعن شديد.

وقال هانت، الإثنين: "إذا تعرضت المصالح الأمريكية لهجوم فإن أمريكا سترد وهذا أمر يجب أن يفكر فيه الإيرانيون بتمعن شديد".

وأضاف: "الرسالة لإيران هي ألا تقلل من شأن نية الجانب الأمريكي، وفي هذا الوضع أمريكا لا تسعى لصراع".

وأشار وزير الخارجية البريطاني إلى أن الحل طويل الأمد لهذه المشكلة هو أن تكف إيران عن أنشطة زعزعة الاستقرار التي تقوم بها في المنطقة .

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية، موضحاً في حديث تلفزيوني على شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية أن الاتفاق النووي مع إيران كان سيئا للغاية.

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والخميس الماضي، أكد الرئيس الأمريكي أنه يأمل ألا تكون الولايات المتحدة في طريقها إلى حرب مع إيران.

يشار إلى أن ترامب، هدد، الخميس، باتخاذ مزيد من الخطوات ضد إيران في حال عدم تغيير سلوكها، بحسب ما أكده البيت الأبيض.

وشددت واشنطن من العقوبات المفروضة على طهران، كما تم تصنيف مليشيا الحرس الثوري كمنظمة إرهابية على القوائم الأمريكية.

وبعد عام من إعلان واشنطن انسحابها من اتفاق إيران النووي المبرم في 2015، أعلنت طهران في 8 مايو/أيار الجاري، تعليق العمل ببعض الالتزامات الواردة فيه.

في اليوم نفسه، شددت واشنطن عقوباتها على الاقتصاد الإيراني، وأعلن البنتاجون إرسال سفينة حربية وبطاريات باتريوت إلى منطقة الخليج إلى جانب حاملة الطائرات العملاقة "لينكولن" لردع أي هجوم إيراني محتمل.