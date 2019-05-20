توقيف سوريين لانتمائهم لتنظيمات ارهابية ومشاركتهم بالاعتداء على وحدات الجيش

أعلنت قيادة ​الجيش اللبناني​ في بيان أن "​مديرية المخابرات​ أوقفت السوريين: صلاح غازي عامر، علاء طلال عامر، خالد عبد الله الحسيكي ومحمد حسن المشهداني، لانتمائهم إلى التنظيمات الإرهابية ومشاركتهم بالاعتداء على وحدات الجيش اللبناني ومخفر درك بلدة عرسال عام 2014"، مشيرة الى أنه "بعد التحقيق معهم تمّت إحالتهم على ​القضاء​ المختص".

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