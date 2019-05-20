الجيش الإسرائيلي أعلن أنه يختبر نظاما للتنبيه من الصواريخ على الحدود اللبنانية

أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه يختبر نظاما جديدا "أكثر دقة"، للتنبيه من الصواريخ، على الحدود اللبنانية، كجزء من مناورة ضخمة تجري الأسبوع الحالي. ويعمل النظام الجديد من خلال إطلاق طنين فقط في مناطق ضيقة، حيث يتم تحديد التهديد، على عكس النظام الموجود حاليا الذي يطلق صفارات الإنذار على نطاق جغرافي واسع، موضحا أن التحذيرات الدقيقة في أماكن محددة وصغيرة المساحة، ستسمح للمستوطنين الذين ليسوا مرمى الصواريخ بمواصلة حياتهم بشكل طبيعي.
ولفتت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان، إلى أن النظام تم اختباره عند الساعة 10:05 صباح اليوم، في منطقة الجليل، وتحديدا في بلدة صفد، ومستوطنة كريات شمونة الملاصقة للحدود اللبنانية.
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