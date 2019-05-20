وقعت اشتباكات بين القوى الأمنية وعسكريين متقاعدين معتصمين في ساحة رياض الصلح.
وكانت أعلنت "هيئة التنسيق للعسكريين المتقاعدين وعوائل الشهداء"، في بيان، أنها "عقدت اجتماعا موسعا في خيمة الشهداء في ساحة رياض الصلح، وأن المجتمعين اتفقوا على تنفيذ اعتصام مركزي اليوم على أن يكون التجمع أمام خيمة الشهداء في ساحة رياض الصلح.
ودعت "جميع الزملاء العسكريين المتقاعدين من كافة الأسلاك العسكرية والأمنية وفي كافة المناطق" إلى "البقاء على جهوزية عالية، والعمل على تحفيز أكبر عدد من الزملاء للتحرك عند تحديد ساعة الصفر"، متمنية على "من يستطيع اصطحاب عائلته وأبنائه، أن يفعل ذلك، لما لهذا العمل من رمزيه خاصة".
كانت هذه تفاصيل خبر اشتباكات بين القوى الأمنية وعسكريين متقاعدين معتصمين في ساحة رياض الصلح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.