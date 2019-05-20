وقعت اشتباكات بين ​القوى الأمنية​ وعسكريين متقاعدين معتصمين في ​ساحة رياض الصلح​.

وكانت أعلنت "هيئة التنسيق للعسكريين المتقاعدين وعوائل الشهداء"، في بيان، أنها "عقدت اجتماعا موسعا في خيمة الشهداء في ساحة رياض الصلح، وأن المجتمعين اتفقوا على تنفيذ اعتصام مركزي اليوم على أن يكون التجمع أمام خيمة الشهداء في ساحة رياض الصلح.

ودعت "جميع الزملاء العسكريين المتقاعدين من كافة الأسلاك العسكرية والأمنية وفي كافة المناطق" إلى "البقاء على جهوزية عالية، والعمل على تحفيز أكبر عدد من الزملاء للتحرك عند تحديد ساعة الصفر"، متمنية على "من يستطيع اصطحاب عائلته وأبنائه، أن يفعل ذلك، لما لهذا العمل من رمزيه خاصة".