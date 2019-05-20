رويترز: ألمانيا تنفق 25 مليار دولار على اللاجئين

ذكرت وكالة "رويترز" أن "​الحكومة الألمانية​ أنفقت خلال ​السنة​ المنصرمة أكثر من 25 مليار دولار لتسهيل عملية اندماج ما يفوق مليون لاجئ داخل البلاد، إلى جانب مصاريف تخص محاربة أسباب ​الهجرة​".

وجاء في وثيقة حكومية ألمانية أعدتها ​وزارة المالية​، أن "هذا الرقم القياسي للإنفاق يمثّل زيادة بنسبة 11% عن السنة التي قبلها، والتي شهدت إنفاق 20.8 مليار يورو".

وأوضحت الوثيقة أن سبب زيادة هذه المصاريف يرجع إلى تكثيف ​ألمانيا​ للإجراءات الهادفة إلى إبقاء ​المهاجرين​ خارج ​الاتحاد الأوروبي​، وتحسين ظروف معيشتهم في البلدان التي قدموا منها.

ولفتت إلى أن 16 ولاية ألمانية تسلّمت 7.5 مليار يورو من الحكومة لتسهيل عملية إيواء واندماج مهاجرين قادمين من ​سوريا​ و​العراق​ و​أفغانستان​، فيما خصصت الحكومة 7.9 مليار يورو لمحاربة "الأسباب الجذرية" للهجرة.

ومن المرتقب أن يناقش ​مجلس الوزراء​ الألماني التقرير الحكومي السنوي حول ​اللاجئين​ والاندماج، يوم الأربعاء المقبل.