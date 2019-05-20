برنامج الأغذية العالمي يهدّد بتعليق المساعدات في مناطق الحوثيين باليمن

هدّد ​برنامج الأغذية العالمي​ التابع للامم المتحدة بوقف توزيع المواد الغذائية في مناطق سيطرة ​انصار الله​ "الحوثيين" بسبب مخاوف من وقوع اختلاسات، وعدم ايصال المساعدات لاصحابها، وفق ما ذكر في رسالة اطّلعت عليها وكالة فرانس برس.

والرسالة التحذيرية موجّهة من المدير التنفيذي ل​برنامج الاغذية العالمي​ ديفيد بيزلي إلى رئيس "المجلس السياسي الاعلى" لدى انصار الله مهدي المشاط، في تاريخ ​6 أيار​ الحالي.