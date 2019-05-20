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برنامج الأغذية العالمي يهدّد بتعليق المساعدات في مناطق الحوثيين باليمن

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هدّد ​برنامج الأغذية العالمي​ التابع للامم المتحدة بوقف توزيع المواد الغذائية في مناطق سيطرة ​انصار الله​ "الحوثيين" بسبب مخاوف من وقوع اختلاسات، وعدم ايصال المساعدات لاصحابها، وفق ما ذكر في رسالة اطّلعت عليها وكالة فرانس برس.

والرسالة التحذيرية موجّهة من المدير التنفيذي ل​برنامج الاغذية العالمي​ ديفيد بيزلي إلى رئيس "المجلس السياسي الاعلى" لدى انصار الله مهدي المشاط، في تاريخ ​6 أيار​ الحالي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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