برنامج الأغذية العالمي يهدّد بتعليق المساعدات في مناطق الحوثيين باليمن

هدّد برنامج الأغذية العالمي التابع للامم المتحدة بوقف توزيع المواد الغذائية في مناطق سيطرة انصار الله "الحوثيين" بسبب مخاوف من وقوع اختلاسات، وعدم ايصال المساعدات لاصحابها، وفق ما ذكر في رسالة اطّلعت عليها وكالة فرانس برس.
والرسالة التحذيرية موجّهة من المدير التنفيذي لبرنامج الاغذية العالمي ديفيد بيزلي إلى رئيس "المجلس السياسي الاعلى" لدى انصار الله مهدي المشاط، في تاريخ 6 أيار الحالي.
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