أ.ف.ب: الشرطة الفرنسية تخلي برج إيفل بعد محاول شخص مجهول الهوية تسلقه

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "أ.ف.ب" بأن " ​الشرطة الفرنسية​ أخلت ​برج إيفل​ بعد محاول شخص مجهول الهوية تسلقه". ويزور حوالي 6 ملايين شخص البرج، الذي يبلغ ارتفاعه 300 مترا كل عام، لإلقاء نظرة على تصميم غوستاف إيفل، الذي صمم للمشاركة في معرض "إكسبو 1889" العالمي.

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