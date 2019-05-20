وزير فلسطيني: أي فلسطيني يشارك بمؤتمر البحرين سيكون متعاونا مع الإسرائيليين والأميركيين

أكد وزير التنمية الاجتماعية في ​الحكومة الفلسطينية​ والعضو في اللجنة التنفيذية ل​منظمة التحرير الفلسطينية​، ​أحمد مجدلاني​ "رفض ​السلطة الفلسطينية​ حضور المؤتمر الاقتصادي الذي ستنظمه ​الولايات المتحدة​ في ​البحرين​ كأول خطوة في إطار تطبيق خطتها ​الجديدة​ للسلام في ​الشرق الأوسط​ المعروفة بـ"صفقة القرن"، معلناً أنه "لن يكون هناك مشاركون فلسطينيون في ورشة العمل ب​المنامة​ وأي فلسطيني سيحضر المؤتمر لن يكون سوى متعاون مع الأميركيين و​إسرائيل​".

وأعلن ​البيت الأبيض​ مساء أمس عن مبادرة المؤتمر الذي سيعقد في المنامة خلال شهر حزيران المقبل، بمشاركة وزراء مالية عدة دول في الشرق الأوسط، وعدد من ​رجال الأعمال​ البارزين في المنطقة.