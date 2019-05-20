جلالي: سياسة الاميركان لن تتضمن الدخول في حرب مع ايران

أكد رئيس منظمة ​الدفاع المدني​ في ​الجمهورية​ الاسلامية ال​ايران​ية العميد ​غلام رضا جلالي​ أن "سياسة الاميركان لن تتضمن الدخول في حرب عسكرية مع ايران، لأنهم سيفقدون فرصة التأثير على المجتمع و​الاقتصاد الايراني​ عبر الشبكات الاجتماعية"، مشيرًا الى "أهمية الدفاع المدني وأنه من المواضيع التي يوليها قائد الثورة ​علي خامنئي​ اهتمامًا خاصًا وجادًا، ويعتبر موضوع التصدي للتهديدات الخارجية من التغلغل داخل البلاد من التدابير الجادة في مجال الدفاع المدني".

ولفت جلالي الى ان "​أميركا​ تعتمد استراتيجية زيادة الضغط على ايران، وتهدف من خلال اجراءاتها الى إيجاد اكبر الاثر على الكيان الاقتصادي والاجتماعي في ايران"، معتبرًا أن "أميركا تسعى من خلال استعراض الحرب والتركيز على الضغوط الاقتصادية للتأثير سلبًا على البلاد".

وكشف أنه "علينا في هذا الميدان ان نتحلى بالجاهزية التامة، وان نهتم بشكل جاد بمواجهة التهديدات"، موضحًا أن "استعراض الجاهزية في قوات البلد، سينتج الردع في مواجهة العدو".