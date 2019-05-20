البرلمان الايراني يبحث التقرير الخاص بالوثائق الأمنية والعسكرية الاميركية

أعلن المتحدث باسم لجنة الامن القومي و​السياسة​ الخارجية في ​مجلس الشورى​ الاسلامي علي نجفي خوشرودي أن "اللجنة بحثت اليوم تقرير الوثائق الدفاعية والعسكرية والامنية ل​اميركا​ في العام الجاري".

وأكّد خوشرودي، حول اجتماع لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية لمجلس الشورى الاسلامي، أن "الاجتماع بحث قضيتين احداهما تعديل قانون ​الخدمة العسكرية​ العامة المقترح من قبل عدد من اعضاء البرلمان وتقرر بحث القضية من قبل ​لجنة الدفاع​ بحضور ​ممثلين​ عن الاجهزة المعنية"، موضحًا أن "التقرير حول الوثائق الدفاعية والعسكرية والامنية الاميركية خلال العام الجاري تم اعداده من قبل احد مستشاري لجنة الامن القومي".