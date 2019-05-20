البرلمان الايراني يبحث التقرير الخاص بالوثائق الأمنية والعسكرية الاميركية

أعلن المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي علي نجفي خوشرودي أن "اللجنة بحثت اليوم تقرير الوثائق الدفاعية والعسكرية والامنية لاميركا في العام الجاري".
وأكّد خوشرودي، حول اجتماع لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية لمجلس الشورى الاسلامي، أن "الاجتماع بحث قضيتين احداهما تعديل قانون الخدمة العسكرية العامة المقترح من قبل عدد من اعضاء البرلمان وتقرر بحث القضية من قبل لجنة الدفاع بحضور ممثلين عن الاجهزة المعنية"، موضحًا أن "التقرير حول الوثائق الدفاعية والعسكرية والامنية الاميركية خلال العام الجاري تم اعداده من قبل احد مستشاري لجنة الامن القومي".
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