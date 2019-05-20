القضاء الاندونيسي يحكم على فرنسي بالاعدام بعد إدانته بتهريب مخدرات

أصدرت محكمة اندونيسية حكماً بالإعدام على الفرنسي فيليكس دورفان، بعد إدانته بتهريب مخدرات، وفق ما أفادت وكالة فرانس برس، في حين طلبت النيابة العامة الحكم عليه بالسجن عشرين عاماً.
وأعلن قاضي محكمة ماتارام على جزيرة لومبوك، ايسنورول سيامسول اريف، "ان فيليكس دورفان مذنباً لاستيراده مخدرات ونحكم عليه بعقوبة الإعدام ونأمر بإبقائه محتجزاً".
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