القضاء الاندونيسي يحكم على فرنسي بالاعدام بعد إدانته بتهريب مخدرات

أصدرت ​محكمة​ اندونيسية حكماً ب​الإعدام​ على الفرنسي فيليكس دورفان، بعد إدانته بتهريب ​مخدرات​، وفق ما أفادت وكالة فرانس برس، في حين طلبت ​النيابة العامة​ الحكم عليه بالسجن عشرين عاماً.

وأعلن قاضي محكمة ماتارام على جزيرة لومبوك، ايسنورول سيامسول اريف، "ان فيليكس دورفان مذنباً لاستيراده مخدرات ونحكم عليه ​بعقوبة​ الإعدام ونأمر بإبقائه محتجزاً".