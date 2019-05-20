اتحادات عمالية إيطالية ترفض تحميل سفينة سعودية احتجاجا على حرب اليمن

رفضت اتحادات عمالية إيطالية تحميل مولدين للكهرباء على سفينة سعودية محملة بأسلحة، احتجاجًا على حرب ​اليمن​.

ويقول منظمو الحملات الحقوقية إن "الأسلحة تنتهك معاهدة للأمم المتحدة لأنها قد تستخدم ضد المدنيين في اليمن حيث يحارب تحالف تقوده ​السعودية​ ​الحوثيين​ الموالين ل​إيران​ في حرب أودت بحياة الآلاف".

يذكر أنه تم تحميل الأسلحة على ​السفينة​ بحري-ينبع في مدينة أنتويرب البلجيكية هذا الشهر، لكنها مُنعت من أخذ شحنة أخرى من الأسلحة من ميناء لوافر الفرنسي بعد ​احتجاجات​ من جماعات حقوقية.

وحاولت اتحادات ​العمال​ في جنوة منع السفينة من الوصول إلى ​إيطاليا​، لكنها رست بعد الفجر بقليل واستقبلها عدد صغير من المحتجين تجمعوا على الرصيف. وكُتب على إحدى ​اللافتات​ التي حملوها "لا للحرب".