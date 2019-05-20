مسؤول روسي: لن نتسامح للأبد مع وجود الإرهابيين في إدلب

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ​سيرغي فيرشينين​ أن "​روسيا​ لن تتسامح للأبد مع وجود الإرهابيين في ​محافظة إدلب​ السورية، فيما تعهدت بتدمير مواقع إطلاق الهجمات على قاعدة حميمم الروسية غرب ​سوريا​"، مشيراً إلى أنه "لا يمكننا التسامح للأبد مع وجود جيب للإرهابيين في ​الأراضي السورية​ وعدد الإرهابيين في إدلب، للأسف، كبير، إنهم من يهيمن في هذه المنطقة".

وأشار فيرشينين إلى أن "روسيا تواصل تطبيق الاتفاقات التي تم التوصل إليها مع الشركاء في قضية التسوية السورية"، مشددا على "ضرورة منع معاناة السكان المدنيين في سوريا"، موضحاً أن "هذا الأمر مهمة صعبة، نعمل على حلها، كما تقوم بذلك ​القوات​ الحكومية".