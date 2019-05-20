حمدان لجنبلاط: حقدك على الجيش اللبناني معروف منذ زمن طويل وهذا الزمن انتهى

رد أمين الهيئة القيادية في ​حركة الناصريين المستقلين المرابطون​ ​العميد مصطفى حمدان​ على رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب السابق ​وليد جنبلاط​، قائلا: "نصيحة يا وليد بيك، حقدك على ​الجيش اللبناني​ معروف منذ زمن طويل وهذا الزمن انتهى، دعْ عنك التحريض اليوم واللعب على الحبال في ​السيرك​ السياسي اللبناني".

وفي بيان له، توجه حمدان إلى جنبلاط بالقول: "لقمة عيش العسكريين لن تستطيع انت وأمثالك من اللصوص الذين نهبوا المال العام أن يأخذوها من أفواه عائلات العسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين، والأهم من كل ذلك عائلات شهداء جيشنا الوطني اللبناني وقبل ان تتكلم عن التدبير رقم 3، رُد ما نهبته من خزينة الدولة ولائحة المسروقات تطول وتطول واقرأ هذا المثل جيداً "اذا رأسك من زبدة ما تقرّب من الفرن".