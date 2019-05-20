الأسمر يمثل غدا أمام قاضي التحقيق في بيروت

يمثل رئيس ​الاتحاد العمالي العام​ المستقيل ​بشارة الأسمر​، قبل ظهر غد أمام قاضي التحقيق في ​بيروت​ جورج رزق في جلسة إستجواب على خلفية الكلام المسيءالذي طال مثلث الرحمة البطريرك ​مار نصرالله بطرس صفير​.

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