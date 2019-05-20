بانو: تحية لأرواح الشهداء الأبرار ال 171 في معركة نهر البارد

أكد عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​أنطوان بانو​ في تصريح له على أحد ​مواقع التواصل الإجتماعي​ أن "20 أيار 2007 هو بدء معركة نهر البارد بعد إمتداد أيادي الغدر على الأبطال الباسلين. 3 أيلول 2007، انتهاء المعركة بانتصار ساحق على ​الإرهاب​، ولبنان ينجو من التقسيم. تحية لأرواح الشهداء الأبرار ال 171 ولتضحيات مئات الجرحى في معركة كان لي شرف قيادتها مع نخبة من الضباط والجنود الشرفاء".

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