بو صعب: استمعت لمطالب العسكريين والأمور المُقلقة لهم غير مطروحة للنقاش

لفت وزير الدفاع الوطني ​الياس بو صعب​ في تصريح له بعد انتهاء الإجتماع مع وفد من ​العسكريين المتقاعدين​، الى "أنني سمعت مطالبهم وهناك الكثير من المخاوف لديهم هي بالأساس أمور غير مطروحة أساساً للنقاش"، مشيرا الى أن "العسكريين المتقاعدين طلبوا اللقاء معي وتم التنسيق بينهم وبين فريق الامن في السراي ودخلوا الى السراي واجتمعت بهم، وأبلغتهم أنني على استعداد لمقابلتهم قبل ​جلسة الحكومة​ وبعدها وفي ​وزارة الدفاع​ أو السراي وفي أي مكان يناسبهم وكل الاماكن مفتوحة للقاء و​النقاش​".

وأعرب بو صعب عن أسفه "لأن أرى بعض المتحمسين يقومون بإحراق الدواليب ونتمنى أن لا هذه الصورة، لأن هذه التصرفات تشوه سمعة المتظاهرين والمتقاعيدن وليست صورة تليق ب​الجيش اللبناني​، فمطالب العسكريين المتقاعدين محقة ولكن حين يتصرف البعض بهذا الشكل فهذا الامر يشوّه صورة العسكريين المتقاعدين"، مضيفا: "أنا مؤتمن على وزارة الدفاع والعسكر وحقوقهم ونحن خفضنا في موازنة وزارة الدفاع على غرار كلّ الوزارات وهذا الامر سينفع وبالتالي نحن لا نحمّل الجيش والعسكر وعائلاتهم المسؤولية وانا لا اتحمّل مسؤولية التغيير في التدبير 3 أو4 لأن في الأمر مسؤولية كبيرة والبعض فسّر انني قلت انني لا اتحمل مسؤولية تخفيض رواتبهم".

وأوضح أن "ما قلته قبل الجلسة أن التدبير رقم 3 مسؤولية أمنية وأرفض أن تُعدل التدابير 3 2 1 بقرار من وزير الدفاع وأطالب بنقاشه مع ​المجلس الاعلى للدفاع​"، كاشفا أنه "أنه "تمت زيادة 35 مليار كمساعدات اجتماعية وطبابة تعود المنفعة منها للعسكر".

وأضاف: "لم اطلب منهم فض الاعتصام. واذا تم اقرار بند يمس برواتبهم فأنا سأخبرهم، ولذلك أتمنى ألا يستمعوا الى الاشاعات".