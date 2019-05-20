ريفي: نحن مع تخفيض العجز ولكن نرفض اجراءات تمس بحقوق الموظفين والفقراء

وصل الوزير السابق ​اشرف ريفي​ الى ​ساحة رياض الصلح​ بعدما زار "خيمة شهداء الوطن" وتوجه بكلمة أمام المتعصمين قائلا: "نحن مع تخفيض ​العجز​ عن ​الدين العام​ و​الموازنة​ ولكن ليس من جيوب المواطنين والفقراء، نحن نرفض إجراءات المس بحقوق الموظفين والفقراء"، مشيرا الى أنه "علينا الابتعاد عن المس بحقوق الموظفين وعلينا الذهاب الى مكافحة التهريب وغيرها من الوسائل من دون المساس بالحقوق المكتسبة".

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