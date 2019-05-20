أكّد الوزير السابق اشرف ريفي "أننا نرى اليوم مدى قوة عواصف المنطقة والمخاطر التي تُحدق بها لذا يجب أن نترفع عن خصوصياتنا وعن مطالبنا الشخصية".
ولفت ريفي، في تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى "أننا نقول: دعونا نرتب بيتنا لنحمي أنفسنا، فنحن اليوم أكبر طائفة في لبنان، ونحن الأوسع إنتشاراً ولن نقبل أن تكون مراكزنا أو كرامتنا أو حقوقنا مستباحةً لأحد".
كانت هذه تفاصيل خبر ريفي: دعونا نرتب بيتنا لنحمي أنفسنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.