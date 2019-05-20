ريفي: دعونا نرتب بيتنا لنحمي أنفسنا

أكّد الوزير السابق ​اشرف ريفي​ "أننا نرى اليوم مدى قوة عواصف المنطقة والمخاطر التي تُحدق بها لذا يجب أن نترفع عن خصوصياتنا وعن مطالبنا الشخصية".

ولفت ريفي، في تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى "أننا نقول: دعونا نرتب بيتنا لنحمي أنفسنا، فنحن اليوم أكبر طائفة في ​لبنان​، ونحن الأوسع إنتشاراً ولن نقبل أن تكون مراكزنا أو كرامتنا أو حقوقنا مستباحةً لأحد".