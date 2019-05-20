وديع الخازن: الحوار البناء هو السبيل الوحيد لإخراج الموازنة من عنق الزجاجة

اعتبر رئيس ​المجلس العام الماروني​ الوزير السابق ​وديع الخازن في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "الحوار البناء هو السبيل الوحيد لإخراج ​الموازنة​ من عنق الزجاجة"، متسائلا: "هل يُعقل أن يُعامل العسكريون ​المتقاعدون​ بهذه الطريقة بعد أن ضحّت أكثريتهم بالغالي والنفيس في سبيل الوطن؟".

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