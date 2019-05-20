ممثل العسكريين عقب لقائه بو صعب: سيتم حسم 3 بالمئة من التغطية على الإستشفاء

أكد ممثل ​العسكريين المتقاعدين​ عقب لقائه وزير الدفاع ​الياس بو صعب​ أن "ردة الفع كانت ايجابية، ونحن نثق ببو صعب"، مشيراً الى أنه "سيتم حسم 3 بالمئة من التغطية على الإستشفاء، كما سيتم الغاء رسوم الطوابع للعسكريين".

وأشار الى ان "التجهيزات العسكرية لم يتم البحث بها"، لافتاً الى أن "بو صعب أكد لنا أنه سيتم فرض ضريبة 3 بالمئة على الشطور العليا أي الضباط".