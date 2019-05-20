الكهرباء تعلن الزيادات الجديدة في أسعار الشرائح.. غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد صلاح: تعقد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، غدًا، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن التعريفة الجديدة لأسعار بيع الكهرباء للعام المالي 2020-2019، المقرر تطبيقها بدءًا من يوليو القادم.

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