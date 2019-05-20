"السويدي للأسمنت" تتخارج من "أسمنت سيناء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علاء الدين:

أعلنت شركة أسمنت سيناء، اليوم الاثنين في بيان إفصاح للبورصة المصرية، عن تخارج شركة السويدي للأسمنت من المساهمة فيها.

وبحسب بيان الإفصاح، باعت السويدي 5.087 مليون سهم تمثل 7.476% من أسهم أسمنت سيناء مقابل 41.9 مليون جنيه، بسعر 8.25 جنيه للسهم الواحد.

وأعلنت شركة أسمنت سيناء عن اسم المشتري في بيان منفصل للبورصة المصرية، حيث قالت إن شركة "Reliance Logistics" اشترت عدد 5.087 مليون سهم من أسهم شركة أسمنت سيناء، وبذلك تصل نسبة المساهمة بعد العملية إلى 7.504%.

وكانت القوائم المالية غير المجمعة لشركة أسمنت سيناء، عن الربع الأول من العام الجاري، أظهرت تراجع صافي خسائر الشركة بنسبة 6.9% على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة، الخميس الماضي، أنها سجلت صافي خسائر بلغت 78.16 مليون جنيه منذ بداية يناير وحتى نهاية مارس الماضيين، مقابل 83.98 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام الماضي.

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وانخفضت إيرادات شركات الأسمنت خلال الربع الأول من العام الجاري للشركات التي تعمل في السوق المحلي، بينما تمكنت الشركات التي تعتمد على التصدير من تحقيق استقرار لإيراداتها مقارنة بنفس الربع من العام الماضي، بحسب تقرير حديث لوحدة الأبحاث في بنك استثمار فاروس.

وقال التقرير إن شركات الأسمنت تواجه ضغوطا كبيرة في ظل زيادة المعروض وانخفاض الطلب المحلي والصادرات، حيث تراجع الطلب بنسبة 9% ليسجل 12.3 مليون طن في الربع الأول من 2019، ما تسبب في تراجع أسعار المبيعات في الربع الأول بنسبة 5.3%.

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