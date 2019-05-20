محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: وافق رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على ضم اللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (عضوًا من ذوي الخبرة المالية والفنية والقانونية) للمدة المتبقية لمجلس الإدارة. ونشرت الجريدة الرسمية القرار في عددها الصادر اليوم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضم رئيس الهيئة الهندسية لمجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.