أول صفقات الموسم المقبل.. نادى جمهورية شبين يعلن ضم اللاعب إسلام جودة

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - عاشور أبو سالم:

أتمت إدارة نادى جمهورية شبين والجهاز الفني للفريق الأول التعاقد مع اللاعب إسلام جوده صانع ألعاب فريق ميت خاقان، كأول الصفقات التي يبرمها الفريق استعداد للموسم المقبل.

ووقع اللاعب على عقود انضمامه لجمهورية شبين لمده موسمين في حضور محمود الخياط أمين الصندوق، والكابتن محمد الرشيدي المدير الفني والكابتن ياسر سعفان المدير الإداري إلى جانب وكيل اللاعب.

وأشاد المدير الفني باللاعب، مؤكدًا أن إسلام جودة من أصحاب المهارات الفنية والبدنية الموجودة في الدوري "الممتاز ب"، مضيفًا أنه يسعى لتشكيل فريق قوي خلال الموسم الحالي يستطيع التأهل إلى الدوري الممتاز.