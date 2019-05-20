الأم والابن وضعوا الجثة في الخزان.. ضبط المتهمين بقتل سمسار عقارات في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا – محمد المواجدي:

أقدمت ربة منزل في مدينة ملوي جنوب محافظة المنيا، على قتل زوجها، بالاشتراك مع نجلهما؛ ووضعا الجثة داخل خزان الصرف الصحي في المنزل.

"الواقعة" بدأت بتلقي مدير أمن المنيا اللواء مجدي عامر، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ملوي، بتلقيه إشارة من غرفة عمليات النجدة، بانبعاث رائحة كريهة من منزل "إ. ش – 55 سنة" سمسار عقارات ويُقيم في مدينة ملوي.

وانتقل فريق من أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ، وعُثر على جثة صاحب المنزل، مقتولا داخل خزان الصرف الصحي الخاص بالمنزل، وتبيّن أنه مُبلغ بتغيبه منذ 39 يوما.

توصلت تحريات مباحث قسم شرطة ملوي، تحت إشراف العميد مجدي سالم مدير إدارة البحث الجنائي في المديرية، إلى أن زوجة المجني عليه وتُدعى "م. ف" وضعت لزوجها الأقراص المنومة في الشاي.

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وتبين من التحريات أن الزوجة أقدمت على قتل زوجها بخنقه بعد تخديره بالاشتراك مع ابنهما "ك. إ – 21 سنة" طالب جامعي

وأشارت التحريات إلى أن المتهمان وضعا جثة المجني عليه داخل خزان الصرف الصحي الخاص بالمنزل.

وكشفت تحريات المباحث أن السبب وراء ارتكاب الجريمة، هو زواج المجني عليه بزوجة أخرى، وشجاره المستمر مع المتهمين في المنزل.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام، وضبطت أجهزة الأمن المتهمين، وأُخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.