تراجع جديد في أسعار الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:
تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في7 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين مقارنة بمستواه في تعاملات الصباح، بينما استقر السعر في 3 بنوك أخرى.
تراجع سعر الدولار، قرشا واحدا في بنوك الأهلي، ومصر، والإسكندرية، والعربي الأفريقي إلى 16.97 جنيه للشراء، و17.07 جنيه للبيع.
وانخفض سعر الدولار في بنك قناة السويس قرشين إلى 16.97 جنيه للشراء، و17.07 جنيه للبيع.
وهبط سعر الدولار 4 قروش في بنك كريدي أجريكول إلى 16.97 جنيه للشراء، و17.07 جنيه للبيع.
وخفض مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر العملة الأمريكية قرشين، إلى 17.03 جنيه للشراء، و17.13 جنيه للبيع.
واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي البركة والتعمير والإسكان عند 17 جنيها للشراء، و17.10 جنيه للبيع.
وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في البنك التجاري الدولي عند 16.97 جنيه للشراء، و17.07 جنيه للبيع.
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