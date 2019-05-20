صور| الأهالي منعوا الكارثة.. إخماد حريق قبل امتداده لمحطة وقود في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:
شهدت منطقة دوران فوه بمدينة دسوق في كفر الشيخ، اليوم الإثنين، اشتعال النيران في مركبة دراجة نارية "توكتوك" على بعد أمتار قليلة من محطة وقود، وتدخل الأهالي وتمكنوا من إخماد الحريق قبل امتداده للمحطة.
أبوبكر عاشور، محامي، وشاهد عيان، قال لـ"الخليج 365"، إن العناية الإلهية أنقذت سكان حي الشريف ومنطقة دوران فوه من دمار كامل، إثر اشتعال النيران في مركبة دراجة نارية "توكتوك"، على بعد خطوات قليلة من محطة وقود بمنطقة دوران فوه، وذلك بعد تدخل عمال المحطة والسائقين والأهالي في الوقت المناسب وتمكنوا من إخماد الحريق قبل أن يمتد إلى محطة الوقود.
ولفت إلى أن سائق مركبة الـ"توكتوك" تعرض للإغماء بعدما رأي اشتعال النيران في مركبته، بدون أي أسباب، بينما تصاعدت الأدخنة الناتجة عن الحريق عقب التعامل معها وإخمادها.
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