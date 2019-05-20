إخلاء برج إيفل في باريس

أخلت السلطات الفرنسية برج إيفل في العاصمة باريس بعد أن شوهد رجل يتسلق البرج، وقد نصحت السلطات المواطنين بتأجيل زياراتهم إلى البرج حتى إشعار آخر.

ويزور برج إيفل، الذي يعتبر الرمز الرئيسي للعاصمة الفرنسية، عدة ملايين من الأشخاص سنويًا.

ووفقًا لمستخدمي "تويتر" وصلت الشرطة إلى الموقع وتتفاوض مع الرجل،

ويتم حاليًا تأمين المنطقة القريبة من برج إيفل من قبل الشرطة.

ووفقاً لتقارير وسائل الإعلام، فإنه عندما تم اكتشاف ذلك الشخص، كان بالفعل في الطابق الثاني من البرج، بارتفاع 149 متراً.