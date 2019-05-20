الحرب التجارية تشتد.. الصين تنتفض دعماً لهواوي

بدأت الصين تدعو على نطاق واسع على الشبكة الاجتماعية المحلية الصينية "ويبو" لمقاطعة منتجات أبل لدعم "هواوي" الصينية.

قرر المستخدمون الصينيون الرد على إجراءات الولايات المتحدة ضد الشركات الصينية من خلال دعوة لمقاطعة منتجات أبل في شبكة التواصل الاجتماعية "ويبو"، حيث أطلق المستخدمون حملة واسعة النطاق، قارنوا فيها بين هواتف

"آيفون" و"هواوي" الذكية وأشاروا إلى مزايا العلامة التجارية الصينية.

وعبر العديد من المستخدمين عن استعدادهم لتغيير الهاتف الذكي من "آيفون" إلى "محلي".

وليست هذه أول محاولة لمقاطعة أبل، فقد هددت بعض الشركات الصينية في ديسمبر موظفيها الذين يستخدمون آيفون، بالتسريح

من العمل، وفي الوقت نفسه، بالنسبة للموظفين الذين يخططون للتخلي عن هواتف "أبل" الذكية، قدم أصحاب العمل إعانات مربحة لشراء هواتف هواوي الذكية كبديل.

وكانت شركة "غوغل" الأمريكية قد وجهت ضربة قاصمة إلى شركة "هواوي" الصينية، بعدما رضخت الأولى لضغوط من الإدارة الأمريكية، وقررت غوغل سحب ترخيص "أندرويد" من هواتف "هواوي" المقبلة، ما يجعل تلك الهواتف تواجه مشكلة كبرى خلال الفترة المقبلة.