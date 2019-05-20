متظاهرون يحاولون اقتحام مقر الحكومة اللبنانية

حاول متظاهرين حاولوا اقتحام مقر الحكومة اللبنانية في بيروت، بحسب ما أفادت به وكالة سبوتنيك.

بينما حاول عشرات من المتظاهرين وبينهم عسكريون

متقاعدون اقتحام السراي الحكومي، ودخل ممثلين عن المتظاهرين للمقر للتحدث مع المسؤولين.

ويجتمع مجلس الوزراء اللبناني من جديد، اليوم الاثنين، بعد نحو 12 جلسة حتى الآن دون اتفاق، على خلفية احتجاجات لموظفي القطاع العام والجنود المتقاعدين، بسبب المخاوف من تخفيضات للأجور ومعاشات التقاعد.