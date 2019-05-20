اخبار العالم

متظاهرون يحاولون اقتحام مقر الحكومة اللبنانية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

حاول متظاهرين حاولوا اقتحام مقر الحكومة اللبنانية في بيروت، بحسب ما أفادت به وكالة سبوتنيك.

بينما حاول عشرات من المتظاهرين وبينهم عسكريون

متقاعدون اقتحام السراي الحكومي، ودخل ممثلين عن المتظاهرين للمقر للتحدث مع المسؤولين.

ويجتمع مجلس الوزراء اللبناني من جديد، اليوم الاثنين، بعد نحو 12 جلسة حتى الآن دون اتفاق، على خلفية احتجاجات لموظفي القطاع العام والجنود المتقاعدين، بسبب المخاوف من تخفيضات للأجور ومعاشات التقاعد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر متظاهرون يحاولون اقتحام مقر الحكومة اللبنانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا